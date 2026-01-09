花澤香菜が、ポルカドットスティングレイとのコラボレーションによる新曲「Cipher Cipher」を先行配信した。「Cipher Cipher」は、花澤自身が山城恋役を務める2026年1月より放送開始したTVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』エンディングテーマだ。鋭い音像で疾走する痛快なロックナンバーになっているという。さらに、花澤香菜とポルカドットスティングレイのメンバーが共演するMVも公開された。花澤香菜がホテルマンや犬を演じるシー