女子プロスケートボーダー・西村碧莉が９日に自身のＳＮＳを更新。第１子を出産したことを報告した。西村は「ご報告」と題してインスタグラムを更新。「先日無事に元気な男の子を出産しました！母子ともに健康です」と報告し、「まだまだ慣れない毎日ですが、落ち着いたらまたスケートにも少しずつ戻れたらと思っています」と今後についてつづった。この投稿にファンからは祝福の声が多数寄せられている。西村は２０１７年