あたらよの新曲「ハク」が、1月14日に配信されることが発表された。「ハク」は、1月9日より放送スタートするTVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』のオープニングテーマに起用されている。高難易度のゲームに挑む世界観を表現したアップナンバーで、アニメとマッチするスピード感溢れるアグレッシブなトラックを、ひとみ（Vo）の澄み渡った声で彩った楽曲となっている。「ハク」の配信に合