第１０４回全国高校サッカー選手権は１０日、東京・ＭＵＦＧ国立で決勝（１２日）進出を懸けて準決勝が行われる。第１試合（１２時５分開始）は、福島県勢初の決勝進出を目指す尚志と、夏の総体に続く“夏冬制覇”を狙う神村学園（鹿児島）が激突。第２試合（１４時２０分開始）では初の決勝進出を目指す鹿島学園（茨城）が、１８大会ぶり２度目の優勝を目指す流通経大柏（千葉）と対戦する。＊＊＊初の決勝進出を目指