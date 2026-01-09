9日午後8時24分ごろ、秋田県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は秋田県内陸北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、秋田県の鹿角市です。【各地の震度詳細】■震度4□秋田県鹿角市■震度2□秋田県大館市北秋田市小坂町能代市潟上