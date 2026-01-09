とちぎテレビ 2026年01月09日午後8時07分ごろ、千葉県北東部を震源とする最大震度4の地震が発生しました。 栃木県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度4を観測したのは千葉県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは30km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．７と推定されます。 栃木県 【震度1】 真岡市 益子町 芳賀町 提供：ウェザーニューズ