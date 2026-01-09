神社の役員が同僚に「退職しろ」と繰り返し強要した疑いです。立山町の宗教法人・雄山神社の役員ら5人が強要と傷害の疑いできょう書類送検されました。書類送検されたのは、雄山神社の役員など5人です。関係者によりますと、5人は雄山神社で神職として働いていた男性に対し、「やめてもらうことは決定している」「自主退職しなければ懲戒解雇になる」などと繰り返し、退職を強要したとされています。神職の男性は、パワハラやコミ