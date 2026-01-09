女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が9日、自身のインスタグラムを更新。俳優の中川大志（27）とのツーショットを公開した。「お久しぶりのお兄ちゃん」とつづり、ラジオブースでの中川大志とのツーショットを公開。自撮り2ショットでは仲良くピースする姿を披露した。中川は同日放送されたニッポン放送「本田望結のミユコレ！」（金曜後5・10）にゲスト出演した。ハッシュタグで「#家政婦のミタ」と添えた。本田と