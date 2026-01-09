新体制発表会で発言する長崎・高木監督＝9日、長崎市ハピネスアリーナJ1に昇格した長崎は9日、長崎市ハピネスアリーナで新体制発表会を行った。昨季途中から指揮を執り、昇格に導いた高木監督は「感動や共感していただけるものを見せていきたい。オール長崎で頑張りましょう」とファンに呼びかけた。発表会前には新加入選手らが会見に臨み、C大阪から加わったDF進藤は「失点が1試合1点以下で終われるように」と目標を語った。2