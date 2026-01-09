強い寒波の到来で10日からの3連休は県内でも大雪となる見込みです。気象台は積雪や路面の凍結などに注意を呼びかけています。庄原市西城町の農家では9日、ビニールハウスがつぶれないように年明けに降り積もった雪を取り除く作業に追われました。■農家 仁井慎介さん「すごく降るみたいな話があるので、一応対策しておこうかなと思って。ひどいときはこの辺までくることがあるのでちょっとこわいですね」気象台によると11日