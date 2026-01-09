改修工事で休館している大和ミュージアムが、4月にリニューアルオープンすることが公表されました。■新原芳明市長「大和ミュージアムのリニューアルオープンの日が決定しました。令和8年2026年4月23日木曜日でございます」9日の定例会見で新原市長がリニューアルオープンの日を公表した大和ミュージアム。改修工事は3月末に完了する予定です。市によると、リニュー