【地震情報 2026年1月9日】(20:27更新)20時24分頃、秋田県内陸北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.2、最大震度4を秋田県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。