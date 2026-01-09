歌手の浜崎あゆみ（47）が9日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。インフルエンザに罹患（りかん）したことを報告した。浜崎は「家族がみんなインフル2周目になってしまったと昨日書いたけど、まんまとわたしも本日2周目迎えました。何この無限ループ」と家族と、自身も2度目のインフルエンザに罹患したと報告。ファンに向け今週末の配信の中止をアナウンスし、スタッフら関係者にもリスケを謝罪した。浜崎は4日更