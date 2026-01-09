生徒らにメッセージを送る田中投手＝９日、横浜市立末吉中学校横浜市鶴見区出身で、プロ野球・北海道日本ハムファイターズの田中正義投手（３１）が９日、母校の市立末吉中学校（同区）で特別授業を行い、参加した３年生約３４０人に「失敗しても何度でも挑戦してほしい」とメッセージを伝えた。田中投手は２０１０年に同校を卒業後、創価高校（東京都小平市）、創価大学（同八王子市）を経て１７年にドラフト１位で福岡ソフト