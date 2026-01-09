¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù²¬ËÜ¿®É§¤¬¸ì¤ë¡¢Ìò¤Ø¤Î¸þ¤­¹ç¤¤Êý¤È¤Ï¡© SNS¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÎÀ­¼Á¤¬"Ç½ÎÏ"¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¨¡¨¡¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Î¸÷¤È±Æ¤òÁ¯Îõ¤ËÉÁ¤¯TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¡£ HOMINIS¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤òµ­Ç°¤·¤Æ¼çÍ×¥­¥ã¥¹¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±ï¾ëÁóÍù¤ò±é¤¸¤ë²¬ËÜ¿®É§¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ ±ê¾å·ÏÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·ã¤·¤µ¤È