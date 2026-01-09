アイドルグループ・timeleszの菊池風磨（30歳）が、1月6日に放送されたバラエティ番組「怒りん坊将軍」（TBS系）に出演。加藤浩次が今でも妻と一緒に風呂に入っていると聞き、「だからドラマの現場で、死ぬほど早く帰ってたんだ！」と納得した。夫婦・家族・令和ならではの怒りについて、加藤浩次＆菊池風磨が怒りの原因を突き詰め、向き合い、少しだけ解決する――というコンセプトの同番組。夫婦間のスキンシップに関する話題の