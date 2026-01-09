ノーザンホースパークは１月９日、２０２２年のジャパンＣを制したヴェラアズール（９歳、父エイシンフラッシュ）が、同パークに到着したことをＸで報告した。投稿された動画ではニンジンを頰張る様子を見ることができる。同馬は２３年１２月に屈腱炎が判明して引退。引退後は北海道新冠町の優駿スタリオンステーションで種牡馬として過ごしていたが、昨年１１月に供用停止となっており、行き先が注目されていた。今後は