◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(日本時間7日〜11日、カタール)世界のトップ選手が出場する2026年最初のWTTチャンピオンズ。9日、世界ランク6位の張本美和選手が2回戦で同ランク28位の韓国のキム・ナヨン選手と対戦しました。第1ゲーム、張本選手が4連続ポイントでリードすると、そのままリードを保ち11-6で先取します。第2ゲームは一進一退の攻防になりますが、ここも張本選手が奪います。第3ゲームも勢いそのままゲームをつかみ