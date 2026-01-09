午後8時08分頃、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【映像】千葉で震度4 震源は千葉県北東部震源千葉県北東部深さ30kmM4.7震度4大網白里市震度3千葉若葉区茂原市東金市市原市山武市いすみ市震度3九十九里町横芝光町千葉一宮町睦沢町長生村  白子町長柄町長南町稲敷市今後の情報に注意してください。（ANNニュース）