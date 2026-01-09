9日午前、新潟市東区の市道が約5メートル、深さ3メートルにわたり陥没しました。ケガ人はいませんでしたが、新潟市は下水道管の破損が原因とみてくわしく調べています。道路にぽっかりと開いた穴。新潟市東区太平4丁目の市道です。（リポート）「新潟市東区の閑静な住宅街です。銀行や住宅が立ち並ぶ丁字路の真ん中部分が陥没しているのがわかります」警察によりますと、午前10時50分ごろ道路が陥没していると付