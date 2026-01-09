2年目のJ1シーズンに臨むファジアーノ岡山が岡山市北区で新体制発表会見を開きました。期待の新加入選手らが登場し、意気込みを語りました。 J1・2年目を戦うファジアーノ岡山が新体制を発表西川潤選手ら新戦力が意気込みを語る 木山監督「真剣勝負を繰り返す」 （木山隆之監督）【画像①】「われわれのチームを選んでくれた素晴らしい選手たち、そして昨年からチームで努力している選手