太田市の住宅で８日、２０代の男性が首を刺される事件があり、警察はベトナム国籍の２０代の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。男性は市内の病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍で前橋市三河町の会社員・チャングエンフックダット容疑者（２４）です。警察によりますと、ダット容疑者は８日午後４時半ごろ、親族が住む太田市牛沢町の住宅の駐車場で、伊