任期満了に伴い４月に行われる富岡市長選挙に、新人で元会社役員の大塚友広さんが出馬表明しました。 出馬表明したのは、新人で元ＩＴ会社役員の大塚友広さん（４３）です。富岡市出身で、富岡高校、神奈川大学を卒業後、都内のマーケティングデザイン会社で役員を務めました。２０１２年から３年間、富岡市が公募した観光マネージャーとして、観光プログラムを提案した経験から行政に関心を持ったといいます。