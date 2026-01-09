年始恒例の群馬県警の視閲式が県警察学校で行われ、警察官約２２０人が県民の安全・安心に向けて決意を新たにしました。 県警の年頭視閲式は、一年の初めに警察官の規律と士気を高めようと毎年行われているものです。式には、警察官約２２０人が参加しました。はじめに倉木本部長や山本知事らが服装や車両を点検するなど部隊を巡閲しました。また、音楽隊の演奏に合わせて、隊列を組んだ力強い行進や白バイやパトカー、機動