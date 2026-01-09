前橋三大祭りのひとつ「前橋初市まつり」が開かれ、だるまを買い求める人でにぎわっています。 前橋初市まつりは４００年を超える歴史を誇り、七夕まつり、前橋まつりと並ぶ前橋三大まつりのひとつです。９日朝、会場の前橋八幡宮では、神事などのあと、納められただるまを供養するお焚き上げが行われ、幼稚園児や外国人など多くの人が煙を浴びて無病息災を願いました。 また、交通規制された国道５０号にはだるまや飲食店などの