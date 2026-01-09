浜岡原発の再稼働の審査をめぐり中部電力がデータを不正に操作していた問題で、中部電力の担当者が1月9日、県に対して経緯などを説明し謝罪しました。 【動画】浜岡原発再稼働巡るデータ不正問題で中部電力が静岡県に謝罪 県は第三者委の報告・県民への説明求める この問題は、浜岡原発の3号機と4号機をめぐり、原子力規制委員会による再稼働の審査で、中部電力がデータを操作し、意図的に地震の揺れを小さく