「今日のイベントは『何にもしない』です」 合宿なのに「やること」が決まっていない。小学生たちが自分で活動内容を決める「何にもしない合宿」が話題を呼んでいます。未来を担う子どもたちと地域を日常的につなぐ、特別な放課後が始まっています。 【写真を見る】「何もしない合宿」の様子 ＜合宿を企画した 鈴木楽都（すずき・がくと）さん＞ 「集合！今日のイベントは『何にもしない合宿』です。覚えて帰ってね。解散！」