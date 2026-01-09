サッカー・アルビレックス新潟は1月9日朝、宮崎県でのキャンプに向け新潟空港を出発しました。 2月に始まる100年構想リーグに向けたキャンプに出発するため、9日朝、新潟空港に姿を現したアルビレックス新潟の選手たち。今シーズンからチームの指揮を執る船越新監督の指導のもと、選手たちは厳しい寒さの新潟を離れ、1月9日から2月28日まで宮崎県で一次・二次キャンプを実施。開幕戦に備え、本格的なチ&#