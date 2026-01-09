現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が９日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。オレが選ぶプロ野球史上最強チームを「阪急ブレーブス」とした中で、二塁手のマルカーノを守備の参考にしていたことを明かした。初めて耳にした言葉だった。「オレがやった（対戦した）ときのセカンドはマルカーノ。これがめちゃくちゃ上手かった。パンチ力があってね。セカン