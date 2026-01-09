【モスクワ共同】ロシア外務省は9日、米軍が大西洋でロシア船籍のタンカー「マリネラ」を拿捕したことに関連し、トランプ米大統領がロシア側の要請に基づきロシア人船員2人を解放する決定をしたとして、これを歓迎するとのコメントを発表した。ザハロワ情報局長のコメントは、トランプ氏の解放決定を受けて「同胞の早期帰国に向けて実務的な検討に着手する」と指摘した。ロシア外務省は8日に発表した声明で、タンカー拿捕は