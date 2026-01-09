気象庁によると、９日午後８時８分ごろ、地震があった。震源地は千葉県北東部。震源の深さは３０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは４．７と推定。この地震による津波の心配なし。震度４を観測したのは、大網白里市。震度３を観測したのは、稲敷市、千葉若葉区、茂原市、東金市、市原市、山武市、いすみ市、九十九里町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町。