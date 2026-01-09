お笑い芸人の小籔千豊（52）が9日、カンテレ制作のフジテレビ系の情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では福井県の杉本達治前知事が複数の女性職員に性的関係を求めるメッセージをLINE（ライン）や私用メールで約1000通送信したほか、体を触る3件の身体的接触など約20年にわたりセクハラ行為があったと認定したことを取り上げた。小籔は「笑けてくるというか…偉くなったらモテると思っている