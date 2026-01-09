¥×¥íÌîµå¡¦¹­ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Î¸µ´ÆÆÄ¡¦½ïÊý¹§»Ô¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ïÊý¤«¤Ê»Ò¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬2026Ç¯1·î6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÄ¹½÷¡¦Í¤Æà¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÌ¼¶¦¡¹¡¢º£Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×½ïÊý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÅº¤¨¤Æ¡¢°¦¸¤¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö°¦¸¤¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍ¤Æà