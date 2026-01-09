東京・中野にある家系ラーメン店「箕輪家」の店主・丸山紘平さんが2026年1月8日にXで、格闘技イベント「BreakingDown」出場者で「闘う料理人」こと「こめお」さんが投稿したラーメンの評価に反論した。「800円のどこにでもあるラーメンって感じ」こめおさんは8日、店内写真とともに丸山店長らのアカウントをひもづけながら、「まぁ800円のどこにでもあるラーメンって感じでした。ラーメンの概念がぶっ壊されるほどじゃなかったな。