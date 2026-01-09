週間予報 まずは週間予報からです。 連休のスタートあす10日の日中はまだ暖かいですが、11日・12日と急激に気温が下がってきます。11日は薩摩・大隅地方の山地では積雪するおそれもあります。 寒気の予想 上空の寒気の様子です。 10日の夜から北の方から寒気が南下します。そして平地で雪が降る目安の濃い青のエリア。これが薩摩・大隅地方をすっぽりと覆います。 大雪と雨の予想 雪の予想です。11日の未明から動かし