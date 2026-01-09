県内のホテルで10代の少女に性的暴行を加えた罪に問われている元鹿屋市議会議員の男の初公判です。男は起訴内容を認め、検察は懲役5年を求刑しました。 不同意性交の罪に問われているのは、元鹿屋市議で現在は無職の中牧和美被告（76）です。 起訴状などによりますと中牧被告は去年4月、10代の少女を性教育のためと言って県内のホテルに連れ込み性的暴行を加えた罪に問われています。 中牧被告は2006年から2018年まで鹿屋市議を