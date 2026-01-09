いよいよあす10日、全国高校サッカー選手権の準決勝に臨む神村学園男子サッカー部。きょう9日、千葉での練習を取材しました。 夏のインターハイと合わせ、夏冬2冠を目指す神村学園男子サッカー部。 （記者）「緊張感よりも、明るい表情や大きな声など、いつも通りのリラックスした雰囲気を感じられます」 全国高校サッカー選手権の準決勝を10日に控えたきょう9日、選手たちは時折笑顔も見せなが