9日朝7時。朝焼けに染まった八ケ岳連峰を望む南佐久郡南牧村の野辺山高原。空気中の水分が凍りつく霧氷が見られ、木々が朝日に照らされて輝いていました。野辺山の最低気温は氷点下16.7度。最も寒い時期を下回る県内で一番冷え込んだ朝となりました。牛の吐く息も真っ白。歩く人は、帽子や手袋でしっかりと防寒対策を取っていました。住民は「私なんか移住者だから、しびれるくらい寒い」「着たり巻いたり、家の中カーペット