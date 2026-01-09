ドル円は１５７．７４レベルまで高値伸ばす＝ロンドン為替 ロンドン午前、東京市場から引き続くドル円とクロス円が買われている。ドル円は高値を157.74レベルに更新。ユーロ円は183.67レベル、ポンド円は211.61レベルなどにそれぞれ本日の高値を更新した。足元ではようやく上げ一服となっているが、反落の動きはほとんどみられていない。 USD/JPY157.68EUR/JPY183.63GBP/JPY211.41