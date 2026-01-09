1月10日は『110番の日』です。北安曇郡白馬村出身のタレント、国本梨紗さんが９日、県警の一日通信指令課長に任命され、110番通報の正しい利用を呼び掛けました。デモンストレーション「緊急通報110番です。事件ですか？事故ですか？」110番通報のデモンストレーションを行ったのは白馬村出身のタレント国本梨紗さんです。10日の『110番の日』を前に正しい緊急通報の利用を呼び掛けるため、県警から一日通信指令課長に