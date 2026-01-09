◇ラグビー全国大学選手権決勝明大―早大（１１日、ＭＵＦＧスタジアム国立）大学日本一を決める大学選手権決勝は、１１日にＭＵＦＧ国立で早大―明大による伝統の早明戦を迎える。９日は試合登録メンバーが発表され、明大の主将、平翔太はＣＴＢで先発する。大一番を前に「注目される試合だと思うけど、自分たちがやってきた強み、プランを遂行したい」と意気込んだ。優勝回数は早大が最多１６度、明大と帝京大が１３度で