女優・橋本環奈が主演するフジテレビ系月９ドラマ「ヤンドク！」（月曜・午後９時、１２日スタート）の主題歌を歌い手・Ａｄｏが担当することが９日、わかった。新曲「エンゼルシーク」が、ドラマを盛り上げる。同ドラマはヤンキーとして荒くれていた橋本演じる田上湖音波（ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強で脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント。主題歌を担当