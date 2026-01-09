こちらのグラフは、内閣府が公表している実質賃金の推移です。物価の変動を考慮したもので、1991年を100とした場合、2020年までにイギリスやアメリカはおよそ1.5倍に伸びているのに、赤線の日本は103でほとんど伸びていません。一方で最近は、賃上げの話をよく耳にしますよね。少しは改善しているんでしょうか。むしろ厳しさが増しています。厚生労働省のきのうの発表では、去年11月の実質賃金は、おととしの同じ月から2.8％減り、