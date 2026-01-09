黒部市の副市長を先月辞職した上坂展弘さんが今年4月の黒部市長選挙に立候補することをきょう表明しました。現職の武隈義一市長もすでに立候補を表明していて、選挙戦となることが確実です。上坂展弘さん「市民の皆様と一緒にそして市役所がワンチームとなって、未来の黒部市をデザインし作っていきたいとそういった思いからこの度私は次の市長選に挑戦することとしました」上坂展弘さんは黒部市生まれの64歳、県の土木部次