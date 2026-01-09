横浜F・マリノスは9日、ブラジルの名門クルゼイロから19歳のFWテヴィスが期限付き移籍で新加入すると発表した。スピードが武器のサイドアタッカーで、昨年は同国2部アトレチコ・パラナエンセに期限付き移籍していた。テヴィスはクラブを通じ「横浜F・マリノスという伝統あるクラブの一員になれたことをうれしく、そして誇りに思います。自分にとって新たなチャレンジにワクワクを感じています」とコメントし「このクラブのた