あすから3連休ですが、大雪が心配ですね。風も強く大荒れの天気となりそうです。詳しく見ていきましょう。まずは風です。こちらは、あす午前9時の予想天気図です。低気圧が発達しながら日本海を進み、この低気圧に向かって、南から暖かく湿った空気が流れ込むため、南風が非常に強まります。気象台は、あす夕方からあさって日曜日にかけて、警報級の暴風になる可能性が高いとしています。あすとあさっては、県内各地ではたちの集い