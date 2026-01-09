感染症を予防する抗体成分を体内に投与する「抗体製剤」を、ワクチンと同様に予防接種として使えるよう厚生労働省が予防接種法改正を検討していることが9日、関係者への取材で分かった。新生児のRSウイルス感染症予防が念頭にある。