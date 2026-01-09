【ワシントン＝中根圭一】米財務省は８日、途上国の地球温暖化対策を支援する世界最大の多国間基金「緑の気候基金（ＧＣＦ）」からの脱退を基金側に通知したと発表した。トランプ大統領による国連気候変動枠組み条約の脱退指示を受けた措置で、米政府は対外援助を大幅に削減する動きを加速させている。ＧＣＦは同条約などの下で２０１０年に設立が決まり、島嶼（とうしょ）国やアフリカなどの途上国の再生可能エネルギー導入や