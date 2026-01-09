住宅から激しく炎が上がり、1人の遺体が見つかりました。火事があったのは秋田市泉北の住宅で、9日午前10時半ごろ、火元の住民などから「住宅から煙が出ている」と複数の通報がありました。火は約5時間後に消し止められましたが、合わせて4棟を焼き、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察や消防によりますと、住民の加藤良三さん（81）と連絡が取れていないということです。警察が遺体の身元の確認を急ぐとともに、出火の原