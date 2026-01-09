B-R サーティワン アイスクリームは、季節限定で「ストロベリー＆チョコレート コレクション」キャンペーンを2026年1月9日から2月18日まで実施しています。人気のストロベリーと濃厚チョコレートをテーマに、多彩なフレーバーやサンデーが勢ぞろいする期間限定シリーズです。甘酸っぱさと深いコクが楽しめるラインアップが勢ぞろいしていますよ。冬にぴったりのおいしさ！全国の店舗で展開される「ストロベリー＆チョコレート コレ